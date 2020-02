“O CalArts anunciou a nomeação de João Ribas como diretor executivo do REDCAT (Roy and Edna Disney/CalArts Theater) e vice-presidente para Parcerias Culturais”, lê-se num comunicado divulgado no site oficial do instituto norte-americano.

REDCAT é o “centro multidisciplinar da CalArts para artistas visuais, performers e media inovadores”.

João Ribas, o segundo diretor do REDCAT desde que este foi criado, há 17 anos, “foi selecionado num processo que durou nove meses”, tendo sido “recomendado por todas as facetas da ampla e diversificada comunidade envolvida” na escolha.

O curador português, que reportará ao presidente do CalArts, Ravi Rajan, inicia funções a 1 de junho.