Na final do Festival Eurovisão da Canção, que decorre também em Turim, competem 25 países: 20 canções apuradas em duas semifinais e os 'Big Five' (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e o país anfitrião, Itália), que têm entrada direta na final.

Na primeira semifinal, além de Portugal (MARO - "saudade, saudade"), cujo tema foi apresentado em 10.º lugar, Suíça, Arménia, Islândia, Lituânia, Noruega, Grécia, Ucrânia, Moldávia e os Países Baixos conquistaram passaporte para a final. Já esta quinta-feira, na segunda ronda, Bélgica, República Checa, Azerbaijão, Polónia, Finlândia, Estónia, Austrália, Suécia, Roménia e Sérvia conquistaram um lugar na última fase do concurso.

OUÇA TODAS AS CANÇÕES:

PRIMEIRA SEMIFINAL

Arménia/ Rosa Linn: "Snap"

Grécia/Amanda Tenfjord: "Die Together"

Islândia/Systur: "Með Hækkandi Sól"

Lituânia/Monika Liu: "Sentimentai"

Moldávia/Zdob și Zdub & Frații Advahov: "Trenulețul"

Noruega/Subwoolfer: "Give That Wolf a Banana"

Países Baixos/S10: "De Diepte"

Portugal/MARO: "saudade, saudade"

Suíça/Marius Bear: "Boys Do Cry"

Ucrânia/Kalush Orchestra: "Stefania"

SEGUNDA SEMIFINAL

Austrália/Sheldon Riley: "Not The Same"

Azerbaijão/Nadir Rustamli: "Fade to Black"

Bélgica/Jérémie Makiese: "Miss You"

Estónia/Stefan: "Hope"

Finlândia/The Rasmus: "Jezebel"

Polónia/Ochman: "River"

República Checa/We Are Domi: "Lights Off"

Roménia/WRS: "Llámame"

Sérvia/Konstrakta: "In Corpore Sano"

Suécia/Cornelia Jakobs: "Hold Me Closer"

OS 'BIG 5'

França/ Alvan & Ahez: "Fulenn"

Itália/ Mahmood & Blanco: "Brividi"

Reino Unido/ Sam Ryder: "SPACE MAN"

Espanha/ Chanel: "SloMo"

Alemanha/ Malik Harris: "Rockstars"

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2021, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, que alcançou o 12.º lugar no concurso. Itália venceu o concurso no ano passado, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Måneskin.