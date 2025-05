A final do Festival Eurovisão da Canção está marcada para sábado, dia 17 de maio. Online, as apostas continuam a dar que falar, mas, segundo os tops do Spotify, os espectadores do concurso têm em 'loop' outras canções.

Nas casas de apostas online, que colocavam Portugal fora da final do concurso, a canção dos NAPA surge em penúltimo lugar, apenas à frente Arménia (Parg com "Survivor"). Mas, tal como ficou provado na primeira semifinal do festival, as 'odds' também falham.

Já no Spotify, "Deslocado" continua a somar pontos. No serviço de streaming de música, a canção portuguesa destaca-se no top 50 Viral de vários países. Além de Portugal, a canção dos NAPA conquistou o ranking em Espanha, Bélgica, Itália, Países Baixos, Suíça, Luxemburgo, Polónia, Letónia, Chéquia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Áustria, Irlanda, Estónia, Lituânia ou Ucrânia.

Esta sexta-feira, 16 de maio, segundo o Spotify Charts, subiu ao sétimo lugar do top Daily Viral Songs em Itália. Já em Espanha ou Luxemburgo, o tema ocupa a 11.ª posição. Na Ucrânia, "Deslocado" chegou à quinta posição.