"Billie Eilish? Acho que é excepcional. Taylor Swift? Ela não compõe as suas canções", disse Damon Albarn, dos Blur e dos Gorillaz, em entrevista ao Los Angeles Times. Para o músico, "há uma grande diferença entre alguém que compõe e alguém que colabora".

O jornal norte-americano partilhou as declarações do líder dos Blur nas redes sociais e Taylor Swift reagiu rapidamente. "Era tua fã até ver isto. Eu componho todas as minhas canções. O que disseste é completamente falso e prejudicial. Não tens de gostar do que eu faço, mas é f***** desacreditares assim a minha escrita", frisou a cantora norte-americana.

No Twitter, Damon Albarn já pediu desculpa a Taylor Swift. "Tens toda a razão. Falei sobre composição e reduziram o que disse a um ‘clickbait’. Peço imensa desculpa, a última coisa que quero é desprezar a tua escrita", sublinhou.