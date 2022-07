Hugel e Gunz for Hire que se estrearam em Portugal, Mayze & Faria, Dubdogz, Kaiser-T e Louis foram os protagonistas do primeiro dia do evento.

Segundo a organização, o Dancefloor - Jump to the Drop recebeu festivaleiros de diferentes zonas do país, bem como de diferentes países da Europa: Brasil, Espanha, França, Alemanha e Holanda foram alguns dos países representados este ano.

Tiago Martins, promotor do Dancefloor - Jump to the Drop frisa que “o objetivo sempre foi e será, dar ao nosso público momentos únicos na área da música eletrónica, momentos de alegria, loucura e espetáculo, como sempre o fizemos desde a primeira edição.