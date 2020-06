Daniel Radcliffe, protagonistas dos filmes inspirados na saga de "Harry Potter", respondeu aos polémicos comentários da escritora J.K Rowling. No fim de semana, na sua conta no Twitter, a autora britânica partilhou um artigo de opinião sobre "a criação de um mundo mais igualitário para pessoas com menstruação depois da COVID-19".

"Tenho a certeza que costumava haver um nome para essas pessoas. Alguém que me ajude. Wumben? Wimpund? Woomud? [referindo-se a mulheres, em português]", escreveu a escritora, chamando a atenção para expressão "pessoas com menstruação", citada no artigo de opinião.

O ator respondeu a J.K Rowling atarvés de um longo artigo publicado no site do Trevor Project. "Mulheres trans são mulheres", escreveu o ator. "Qualquer declaração contrária apaga a identidade e a dignidade de pessoas transgénero e vai contra todos os conselhos dados por associações e profissionais de saúde que têm muito mais experiência no assunto que a Jo ou eu", defendeu.