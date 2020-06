O ator americano Danny Masterson, conhecido por ter integrado o elenco da série cómica "That '70s Show" "(que Loucura de Família" em Portugal), foi acusado de violar três mulheres na sua casa em Hollywood Hills, anunciou esta quarta-feira (17) o Ministério Público do condado de Los Angeles.

A estrela de TV e conhecido seguidor da Cientologia é acusado de ter violado "mediante força ou medo" as suas vítimas, que no momento dos acontecimentos tinham por volta de 20 anos. As agressões teriam ocorrido em incidentes separados entre 2001 e 2003.

O ator foi detido no fim da manhã e libertado algumas horas mais tarde após pagar uma fiança de 3,3 milhões de dólares.