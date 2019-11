"Dar Vida", o novo álbum de Estraca, será editado em fevereiro de 2020 e vai ser desvendado, single a single, até ao seu lançamento, anuncia a promotora do rapper.

Depois de revelar "Makweru", com Selma Uamusse, e "Não Quebro", com a participação de Murta, o artista divulga "Profano”, o novo tema de avanço do disco, cujo videoclip também já é conhecido:

Produzido pelo coletivo alemão DB Muzic, o single conta com mistura e pós-produção de Charlie Beats, habitual cúmplice de Estraca, e está disponível nas principais plataformas digitais.

Em paralelo, o artista lançou recentemente um mini documentário autobiográfico, também intitulado "Dar Vida", que já se encontra disponível no seu canal de Youtube. "Uma história inspiradora e uma lição de resiliência e esperança num futuro promissor e cada vez mais presente", descreve a promotora. O filme conta com testemunhos do músico Francisco Rebelo (Orelha Negra) e, entre outros, do produtor Charlie Beats, e a realização ficou a cargo do coletivo de Braga UNBOX FILMS.

Entre 27 de outubro a 6 de novembro, o músico participou no Urban Youth Culture and Communities III, em Berlim, onde foi convidado para uma residência artística como representante da nova geração do rap português.