Os D'Arrasar, boyband portuguesa que marcou o final dos anos 1990 e o início da década de 2000, estão de volta "2020 não estava pronto para isto. Rainhas, adivinhem quem voltou", escreveu o grupo no primeiro post da nova conta no Instagram.

14 anos depois do final do grupo, CC, Jorge Kapinha, Joca, Jimmy e Ricardo juntaram-se para uma participação em "O Programa da Cristina", da SIC. Esta quarta-feira, dia 4 de março, os D'Arrasar inauguraram a conta no Instagram.

A banda vai voltar a juntar-se em palco no próximo dia 21 de março, na festa Revenge of the 90s em Guimarães.