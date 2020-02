A Cidade FM dá início a 2020 com algumas mudanças na sua grelha de programação. A estação do grupo Media Capital vai contar com novas equipas de animadores.

As novas equipas vão "dar uma dinâmica diferente e conteúdos irreverentes que, com certeza, irão surpreender os ouvintes da estação", frisa Cidade FM.

As novidades

"Já São Horas" (7hoo-11hoo), com Laura Ferreira e Helder Tavares. "As músicas preferidas, sem interrupções, em primeira mão. A Laura Ferreira e o Hélder Tavares dão as novidades mais recentes sobre os artistas preferidos", frisa a estação.

Manhã 2 (11hoo-15hoo), com Yolanda Tati. Diariamente, a rádio promete "as quatro horas mais yolo do teu dia". "A atualidade, da Cultura Pop à Sustentabilidade, ligadas por um fio condutor de energia, irreverência, boa disposição e consciência! A ‘Miss Yolo’ garante aquela gargalhada diária, ‘boa Vibe ’, drama e muita atitude", explica a Cidade FM.

Toque de saída (15hoo-17hoo), com João Paulo Sousa e Artur Simões. A partir das 15h00 com o João Paulo Sousa e Artur Simões. Já às 17h00 juntam-se mais dois amigos: Diogo Sena e Tecas. "Todos juntos fazem: o Toque de saída", avança a rádio.

Turno da noite, com Tecas e Diogo Sena. "Será amor ou ódio? Eles são como cão e gato, como azeite na água... Isto pode dar tudo certo, ou então não! Das 19h às 22h com a Tecas e o Diogo Sena", avança a Cidade FM.