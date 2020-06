Ouvir em loop as canções dos cabeças de cartaz, combinar horários com os amigos, pensar no visual e em tudo o que queríamos fazer dentro da Cidade do Rock: este seria o pensamento por estes dias, em que o Parque da Bela Vista, em Lisboa, receberia mais uma edição do Rock in Rio. Mas, devido à pandemia da COVID-19, a nona edição edição do festival foi reagendada para 2021 - a Cidade do Rock vai voltar a abrir portas a 19, 20, 26 e 27 de junho e os bilhetes já adquiridos são válidos. Em 2022, a festa também já está assegurada.

Este sábado, dia 27 de junho, para assinalar a data em que o Rock in Rio Lisboa estaria a decorrer e para dar o pontapé de saída para a edição de 2021, a organização preparou uma emissão especial que poderá ser acompanhada do SAPO, no site do festival, na SIC Radical, SIC Radical nas rádios Renascença, RFM e MegaHits, e nas redes sociais - saiba tudo aqui.

Em conversa com o SAPO Mag, Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, confessa que a "primeira palavra que descreve o que sentimos na hora de reagendar foi frustração". "Foi extremamente frustrante porque já vínhamos com uma conversa nova, de que o 'Rock in Rio não pára'. Estava tudo a correr bem, tínhamos o cartaz que queríamos, público entusiasmado. Ia ser uma edição muito especial. Foi frustrante, mas acho que a partir do momento em que avaliámos financeiramente, se fazia sentido, quais os impactos, e na hora que decidimos vamos adiar, é em 2021, e é ir em frente. Aí pensámos temos futuro e olhámos para o futuro. Ficámos focados no futuro e isso dá um ânimo diferente à equipa - se ficássemos em dúvida durante muito tempo, isso sim, ia ser mais complicado de gerir. E houve alguma tranquilidade pelo facto de que o que está a acontecer é tão mais grave do que a nossa própria realidade", conta.

E o futuro já está a ser pensado e planeado - o Rock in Rio Lisboa, que normalmente se realiza nos anos pares, já anunciou os primeiros nomes para 2021 (Foo Fighters, The National e Liam Gallagher). "Temos a indicação da vontade de renovar, os artistas querem tocar, mas estão dependentes de muitos fatores, de promotores - há muitos detalhes para viabilizar uma digressão. Para fechar uma data de um concerto, as outras datas têm de fazer sentido", lembra Roberta Medina.

Recorde todas as edições do festival em Portugal:

Ao contrário do habitual, o festival do Parque da Bela Vista, em Lisboa, vai realizar-se em dois anos consecutivos. "Também estou curiosa em relação ao intervalo de um ano. Vai ser divertido. Acho que operacionalmente a produção vai ser mais fácil - apesar do cansaço, acho que é mais fácil não parar. O grande desafio vai ser a inovação, temos de surpreender o público com conteúdos diferenciados de entretenimento. Temos esse desafio e essa proposta, de sermos uma cidade, um parque temático - sem falar da música, que está sempre garantida. Temos de conseguir criar e a divulgar as novidades muito rapidamente", explica a vice-presidente do Rock in Rio ao SAPO Mag.