Para assinalar a data em que o festival iria decorrer, e dando início à contagem decrescente para a sua nona edição (reagendada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021), o Rock in Rio Lisboa preparou uma emissão especial.

"Se a Vida Começasse Agora", uma emissão de 180 minutos, poderá ser acompanhada no SAPO e no site do festival no próximo sábado, dia 27 de junho, partir das 17h00.

Pelo estúdio vão passar vários convidados especiais, entre os quais artistas portugueses que protagonizarão momentos de música ao vivo. É o caso de HMB, Bárbara Tinoco, Agir, João Pedro Pais e D.A.M.A, que encabeçam os pocket shows do programa. "Mas a playlist não se fica por aqui e pelo meio haverá tempo para recordar concertos icónicos, como Red Hot Chilli Peppers (na edição de 2006), Muse (na edição de 2010), Justin Timberlake (na edição de 2014), Bruce Springsteen (na edição de 2016), entre outros", revela a organização.

"Se a Vida Começasse Agora" vai contar ainda com a participação de várias personalidades, como Tim e Kalu (Xutos & Pontapés), Maestro Rui Massena, David Carreira, Alex D’Alva, Roberta Medina, , Carolina Torres, Nilton, Joana Cruz, ou Joana Gama.

"Do outro lado do Oceano Atlântico, terra onde o Rock in Rio nasceu há 35 anos, juntam-se outros nomes de peso. Roberto Medina, Presidente do Rock in Rio, Ivete Sangalo, artista presente em todas as edições do Rock in Rio Lisboa, e Anitta, artista que se estreou no Palco Mundo na edição lisboeta de 2018, terão participações especiais no programa", revela o Rock in Rio Lisboa em comunicado.

O público também vai fazer parte da celebração e ao longo das três horas de emissão serão lançados desafios nos quais os espectadores vão poder participar, habilitando-se a ganhar experiências especiais.

Roberta Medina, Vice-Presidente do Rock in Rio, recorda que, "em 2018, 5,8 milhões de pessoas acompanharam o evento de longe, assistindo aos conteúdos da SIC e à cobertura web". "Este ano, com esta emissão especial, queremos levar a emoção do Rock in Rio a todos esses espectadores e aos que a viveram dentro da Cidade do Rock", sublinha.