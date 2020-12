O concerto online e solidário de David Carreira, agendado para o dia 25 de dezembro, foi cancelado."Com a certeza da vossa compreensão lamentamos anunciar que o 'Live de Natal', previsto para dia 25 de dezembro, foi cancelado", anunciou a promotora Brainstorm nas redes sociais.

Em comunicado, a agência de booking e assessoria lembra ainda que os concertos agendados para janeiro mantêm-se: "Relembramos que o David Carreira irá actuar no Campo Pequeno já no próximo dia 24 de janeiro e regressa ao Porto dia 31 de janeiro na Super Bock Arena. Contamos com a vossa presença para ouvirmos pela primeira vez ao vivo o novo single 'Anda Comigo'".

Veja o post: