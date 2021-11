Os bilhetes para os concertos já estão disponíveis nos locais habituais. Em comunicado, a Sony Music Portugal frisa que David Carreira está a preparar um grande espectáculo, prometendo anunciar "convidados especiais muito em breve".

"Esta é uma celebração muito especial para mim, são os meus 10 anos de carreira mas é também o meu regresso aos palcos depois de dois anos muito complicados", sublinha o cantor. "Quero ter os fãs ao meu lado neste momento que é tanto deles como meu, e por isso, é que preparei bilhetes especiais que dão aos fãs a oportunidade de assistir ao ensaio e de estarem comigo no final do concerto", acrescenta.

Nos dois concertos comemorativos dos 10 anos, em Portugal, os fãs terão a possibilidade de poder adquirir na FNAC experiências especiais como os Silver Tickets e os Gold Tickets. Os Silver dão acesso ao Soundcheck, lugar privilegiado no concerto e ainda uma t-shirt exclusiva do concerto. Com os Gold não fica por aqui, dando direito a tudo isto e ainda acesso ao meet & greet com cocktail.

Os concertos são uma produção Brainstorm e combinam "música com dança, e ainda efeitos especiais de luz e vídeo num regresso aos concertos após dois anos condicionados pela pandemia".