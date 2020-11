Depois de ter sido o mais jovem artista nacional a esgotar a Altice Arena, em Lisboa, David Carreira edita esta sexta-feira, dia 6 de novembro, o álbum ao vivo do concerto na maior sala de espetáculos de Portugal.

"Agora possível reviver todos os momentos deste que foi o maior concerto da carreira do artista através das plataformas de streaming e do YouTube", frisa, em comunicado. O espetáculo contou com a participação de Sara Carreira, Tony Carreira, Deejay Télio, McZuca, Nuno Ribeiro e SupaSquad.

"Decidi, em conjunto com a minha editora, a Sony Music, levar este DVD também para o formato digital e desta forma disponibilizá-lo em todas as plataformas de streaming, assim como no YouTube. Foi uma decisão muito repentina, mas teve como ponto de partida o facto de já não atuar para o meu público há mais de nove meses", frisa David Carreira.

Mas há mais novidades. Esta semana, o cantor anunciou também o lançamento do seu primeiro livro. "Os Sonhos Não Têm Teto" será editado a 17 de novembro. "Neste que é o seu projeto mais pessoal de sempre, será possível conhecer memórias sobre o seu percurso, histórias de bastidores de concertos e gravações, desabafos e dedicatórias à família, à namorada Carolina e aos amigos. O livro é complementado com fotografias inéditas, canções que nunca foram reveladas e uma vertente multimédia: através de QR-Codes, através do qual é possível aceder a conteúdos extras exclusivos para o livro, nomeadamente a canções nunca ouvidas", explica o comunicado.

No início de dezembro, David Carreira volta aos palcos. "As saudades já apertam, assim como a ansiedade para os dois únicos concertos que vou realizar em 2020, dia 5 de dezembro na Super Bock Arena, no Porto, e dia 6 no Campo Pequeno, em Lisboa, no âmbito do Santa Casa ao Vivo", lembra o cantor.

"Este lançamento pretende reviver o momento brutal que vivi na Altice Arena em conjunto com os meus fãs e esperar com muita felicidade por estes dois espetáculos que aí vêm", remata David Carreira.