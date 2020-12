David Fonseca vai subir ao palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, nos dias 22 e 23 de dezembro para dois concertos especiais. Nos espetáculos, o músico vai apresentar alguns dos temas mais marcantes da sua carreira e interpretar várias canções de Natal.

Os concertos "A Christmas Special" marcam a estreia de David Fonseca nesta sala lisboeta para "duas noites em que, cumprindo todas as regras de segurança, o espírito natalício será imbuído do intimismo e da energia que o músico sempre impõe nas suas prestações ao vivo".

Os bilhetes já estão à venda e os valores variam entre os 16 euros e os 20 euros, encontram-se à venda na Ticketline (ver aqui) e nos locais habituais. Nos concertos, haverá recolha de bens alimentares pelo grupo de apoio União Audiovisual, para distribuir por profissionais do setor cuja atividade foi afetada pela pandemia da COVID-19.

A par do anúncio destes espectáculos, David Fonseca publicou nas plataformas de streaming, "Christmas Songs – Vol. 1", um disco com a reinvenção de 13 canções que há muito habitam o nosso imaginário natalício.

Entre os temas do álbum estão "Jingle Bells", "Little Drummer Boy", "Happy Xmas (War is over)", "Last Christmas", "Do They Know It’s Christmas?", ou ainda "My Favorite Things", retirado do filme "Música no Coração".