Segundo a informação divulgada, Bárbara Bandeira, autora de músicas como “A última carta” e “Larga-me essas”, abre o cartaz de concertos no dia 20, feriado municipal em Alcobaça, no distrito de Leiria.

No dia seguinte, é a vez de David Fonseca, vocalista da antiga banda Silence 4 e autor de 12 álbuns lançados a solo, conhecido por canções como “Someone That Cannot Love”, “The 80’s” ou “Kiss me, oh Kiss me”.

Com quatro álbuns lançados, cada uma, a fadista Cuca Roseta atua no dia 22 e Áurea no dia 23.

Os Plastic People, vencedores da edição de 2018 do EDP Live Bands e naturais do concelho, dão um concerto no dia 23, enquanto o palco no dia 24 é do rapper Valas, conhecido pela sua participação na música “Estradas no céu”, de Raquel Tavares.

Os concertos são de entrada livre no MercoAlcobaça, onde vão realizar-se a Feira de São Bernardo e as Festas da Cidade de Alcobaça.

O certame integra este ano a exposição “Artes ao Vivo”, para promover o trabalho de artesãos e artistas locais nas áreas da cerâmica, cestaria, renda de bilros, fotografia e escultura.

Há ainda animação com grupos culturais, mostra de atividades económicas, exposição de animais, venda ambulante, karts para crianças, carrosséis e outros divertimentos e tasquinhas e restaurantes.

O evento, organizado pelo município, inclui também um circuito de ciclismo e a quinta prova da Taça de Portugal de paraciclismo (dia 20) e uma gala equestre, com desfiles, provas de obstáculos, sessões de iniciação e aprendizagem

A Feira de São Bernardo realiza-se desde a Idade Média em Alcobaça.