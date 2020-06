David Guillod, produtor-executivo e agente de talentos de Hollywood, entregou-se às autoridades esta segunda-feira (22), após ser acusado de violar quatro mulheres entre 2012 e 2015, informou o seu advogado.

Trata-se do mais recente magnata da indústria do entretenimento a enfrentar a justiça desde o surgimento do movimento #MeToo, que levou outro produtor, Harvey Weinstein à prisão.

Guillod, de 53 anos, apresentou-se durante a manhã à polícia de Santa Barbara, acompanhado pelo seu advogado, Philip Kent Cohen.

Cohen disse à AFP que o seu cliente nega todas as acusações e que "espera poder limpar o seu nome no fórum apropriado".