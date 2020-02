“The Scarlet Letter” ("A Letra Escarlate"), encenada pela espanhola Angélica Liddell, que parte do livro homónimo de Nathaniel Hawthorne, poderá ser vista a 13 e 14 de março, no TNSJ.

Atualmente em cena em Lisboa, “A Criada Zerlina”, do encenador João Botelho, sobre a peça de Hermann Broch, apresentar-se-á no TeCA, de 19 a 22 de março.

Em abril, também no TeCA, estrear-se-á “Alma + Airbnb e Nuvens: uma rádio novela + Wake Up”, um tríptico dedicado à companhia A Turma que inclui três espetáculos encenados por Tiago Correia, Manuel Tur, António Afonso Parra e Luís Araújo.

Ao longo destes meses, o TNSJ também se associará a festivais como o Festival Dias da Dança (DDD) e o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI).

“Please please please”, de La Ribot, Mathilde Monnier e Tiago Rodrigues, peça que estará em cena no TNSJ a 28 e 29 de abril depois de se estrear em Lisboa dias antes, será apresentada no âmbito do DDD.

Soma-se, em abril, a pré-apresentação de “KastroKriola”, peça baseada na encenação da “Castro”, por Nuno Cardoso, mas contará com atores cabo-verdianos e visitará Cabo Verde, sendo, lê-se no dossiê de imprensa distribuído hoje, “um espetáculo que trabalha sobre a herança polimórfica, divulgando o património dramático português e favorecendo o diálogo intercultural”.

“O Burguês Fidalgo”, em cena no TeCA, de 21 de maio a 7 de junho, récita a partir de Molière com dramaturgia de Ricardo Alves, uma coprodução Teatro da Palmilha Dentada/TNSJ, é outra das estreias, destacando-se por ter um repertório clássico.

Já “Lorenzaccio”, de Alfred Musset, com encenação de Rogério de Carvalho, uma peça considerada “irrepresentável por causa do número de personagens e das mudanças bruscas de lugar”, é outra estreia e também uma coprodução, desta feita Teatro do Bolhão/TNSJ, que estará em cena de 29 de maio a 7 de junho.

E aquela que será a primeira apresentação em Portugal, depois de ter estreado em novembro na Turquia, “Perfil Perdido”, récita encenada por Marco Martins, com coprodução São Luiz Teatro Municipal/Centro Cultural Vila Flor/Cine-Teatro Louletano/TNSJ, chegará ao Porto e ao TeCA a 17 de junho.

Da diretora de teatro e de cinema brasileira Christiane Jatahy, que foi artista da cidade de Lisboa em 2018, estará em cena “The Lingering Now – O agora que Demora: Nossa Odisseia II”, no TNSJ, a 26 e 27 de junho.

Já em julho, o palco do TeCA acolherá um espetáculo que tem por base um clássico da Literatura: “A.N.T.Í.G.O.N.A”, com texto e encenação de Gonçalo Amorim para o Teatro Experimental do Porto que aborda “as questões da cidadania, democracia, justiça e direitos humanos”, inspirada no clássico de Sófocles.

A apresentação do TNSJ foi hoje apresentada por Nuno Cardoso que destacou, ainda, o Centro Educativo da instituição, descrevendo-o como “de extrema importância num teatro”, porque, acrescentou o diretor artístico, “traduz a programação e lança reptos ao público”.

Já o presidente do conselho de administração do TNSJ, Pedro Sobrado, convidado a comentar as diferenças de orçamento entre este teatro localizado no Porto e o Nacional D. Maria II, em Lisboa, mostrou-se otimista.

“Reconheço que existe discrepância entre investimento. Essa discrepância não foi criada agora e estou convencido de que será corrigida futuramente. O orçamento do D. Maria é certíssimo. O orçamento do São João está razoavelmente certo”, referiu.

Pedro Sobrado também revelou que a taxa de ocupação do TNSJ foi, em 2019, de 75%, estimando que este ano seja de 78%, percentagens que não incluem as leituras, visitas guiadas e oficinas, dizendo respeito apenas aos espetáculos.