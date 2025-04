Numa conversa com a professora universitária Francesca Rayner, publicada no manual de leitura da peça, Nuno Cardoso afirmou que esta era a sua "última hipótese" de fazer o "Hamlet" neste contexto, uma vez que seria "uma espécie de peça-charneira que seria um adeus ou um começo", consoante o resultado do concurso internacional para a direção artística do Teatro Nacional São João (TNSJ), ao qual concorreu e que teve o realizador Tiago Guedes como escolhido (tendo este depois vindo a retirar a candidatura).

"Se a minha condição fosse menos finita, talvez ainda não tivesse chegado ao 'Hamlet'. Mas havia uma consideração muito prática: quando defini o que seria a programação do TNSJ para a temporada de 2024-25, sabia que estaria sujeito a um concurso e que poderia não ficar. Era, portanto, a última hipótese de poder trabalhar o texto neste teatro, que é e será sempre a minha casa, e trabalhá-lo com estes atores. Essa 'espada de Dâmocles', se quiser, levou-me à escolha da peça […]. A escolha do 'Hamlet' é, pois, uma espécie de peça-charneira que seria um adeus ou um começo. É um adeus, neste caso", afirmou Nuno Cardoso nessa conversa.

O ator e encenador refere, de acordo com a mesma transcrição, não ter problemas em afirmar que "o que se passa na peça é infantil", não havendo palavra, "por mais bela que seja, que disfarce a infantilidade deste enredo".

O TNSJ classifica "Hamlet" como a obra que mais literatura gerou, "depois da Bíblia", sendo talvez o título mais famoso de Shakespeare, numa personagem já interpretada por algumas das maiores figuras do teatro e cinema, nacional ou internacional.

De acordo com o Shakespeare Birthplace Trust, o resumo de "Hamlet" é o seguinte, incluindo vários 'spoilers': "O fantasma do rei da Dinamarca diz ao seu filho Hamlet para vingar a sua morte matando o novo rei, tio de Hamlet. Hamlet finge loucura, contempla a vida e a morte e procura vingança. O seu tio, temendo pela sua vida, também congemina esquemas para matar Hamlet. A peça termina com um duelo, em que o rei, a rainha, o adversário de Hamlet e Hamlet são todos mortos".

O elenco da nova produção de "Hamlet" pelo TNSJ é composto por Alberto Magassela, Joana Carvalho, João Cravo Cardoso, Jorge Mota, Lisa Reis, Mário Santos, Patrícia Queirós, Paulo Freixinho, Pedro Almendra, Pedro Frias e Sandro Feliciano.

A cenografia é de F. Ribeiro e o desenho de luz de Cárin Geada, sendo o desenho de som e sonoplastia de Joel Azevedo, enquanto a música é de Peixe e os figurinos de Nélson Vieira.

O vídeo é de Luís Porto e o movimento de Roldy Harris, com assistência de encenação de Manuel Tur.

A peça, que usa a tradução de António M. Feijó, é para maiores de 14 anos e vai ficar em cena até 27 de abril. A estreia, na quinta-feira, está já esgotada.