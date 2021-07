Como é habitual, Barack Obama partilhou nas redes sociais a sua playlist de verão. A lista de canções para os dias de sol pode ser ouvida no Spotify.

"Há muito para celebrar este verão, com as pessoas a reunirem-se com os seus amigos e familiares", escreveu o antigo presidente dos Estados Unidos na sua conta no Twitter.

A playlist conta com 38 canções. "Águas de Março", de Elis Regina e Tom Jobim, "Leave The Door Open", dos Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak), "Pick Up Your Feelings", de Jazmine Sullivan, "Desperado", de Rihanna, e "If You Really Love Me", de Stevie Wonder, são algumas das canções da banda sonora de Barack Obama.

PLAYLIST DE VERÃO DE BARACK OBAMA:

Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings

Protoje - Switch It Up (feat. Koffee)

Simply Red - Holding Back The Years

George Harrison - My Sweet Lord - Remastered 2014

Migos - Straightenin

Rihanna - Desperado

Bruno Mars - Leave The Door Open

Sarah Vaughan - Interlude

Rochy RD - Ella No Es Tuya - Remix

The Rolling Stones - Tumbling Dice

Masked Wolf - Astronaut In The Ocean

Sabrina Claudio - Frozen

Stevie Wonder - If You Really Love Me

Miles Davis Sextet - Walkin'

Bob Marley & The Wailers - Exodus

Chicago - Does Anybody Really Know What Time It Is?

Joni Mitchell - Coyote

Arooj Aftab - Mohabbat

Erykah Badu - Didn't Cha Know

JAY-Z - Allure - Album Version (Edited)

Kékélé - Conséquence

Roy Ayers Ubiquity - Everybody Loves The Sunshine

Nezi - So Hard

Bob Dylan - I'll Be Your Baby Tonight

J. Cole - Neighbors

SZA - Good Days

brother sundance - Text You Back (feat. Bryce Vine)

Michael Kiwanuka - You Ain't The Problem - Claptone Remix

Wasis Diop - Everything (... Is Never Quite Enough)

Smokey Robinson & The Miracles - The Tears Of A Clown

Drake - Wants and Needs (feat. Lil Baby)

Elis Regina - Águas De Março

Wye Oak - Its Way With Me

The Staple Singers - I'll Take You There

H.E.R. - Find A Way (feat. Lil Baby)

Louis Armstrong - A Kiss To Build A Dream On

Brandi Carlile - Speak Your Mind (from the Netflix Series "We The People")

Ella Fitzgerald - Lush Life