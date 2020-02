O Tik Tok tem conquistado cada vez mais fãs e é uma das redes sociais que mais tem crescido nos últimos meses - a aplicação tem mais de 800 milhões de utilizadores mensais ativos, sendo uma rede social quase três vezes maior que o Twitter.

Algumas estrelas do mundo da música, do cinema e da televisão já se renderam à rede social e tornaram-se 'tiktokers' - nome dado aos utilizadores do Tik Tok.

Amy Schumer, Ariana Grande, Arnold Schwarzenegger, Awkwafina, Britney Spears, Ed Sheeran, Ellen DeGeneres, Mariah Carey ou Miley Cyrus são algumas das celebridades que somam milhões de seguidores na rede social e que publicam com regularidade vídeos.

Se também é utilizador do Tik Tok, conheça algumas celebridades que por lá andam:

Amy Schumer - @amyschumer

Ariana Grande - @arianagrande

Arnold Schwarzenegger - @arnoldschnitzel

Awkwafina - @awkwafina

Britney Spears - @britneyspears

Camila Cabello - @camilacabello

Cardi B - @iamcardib

Demi Lovato - @ddlovato

Dua Lipa - @dualipaofficial

Ed Sheeran - @edsheeran

Ellen DeGeneres - @ellendegeneres

Jimmy Fallon - @jimmyfallon

Jonas Brothers - @jonasbrothers

Justin Bieber - @justinbieber

Katy Perry - @katyperry

Khloe Kardashian - @khloékardashian

Lewis Capaldi - @lewiscapaldi

Lizzo - @lizzobetikin