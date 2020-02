A primeira personagem dedicada a esta coleção filatélica, Harley Quinn, que geralmente aparece como inimiga do super-herói Batman, no universo DC Comics, é apresentada na sexta-feira.

Super-Homem, Mulher-Maravilha, Batman, Joker ou Flash são outras figuras que deverão surgir na nova aposta.

Os CTT salientam que “desde há muito que são reconhecidas as virtudes do selo como fonte de informação sobre os mais diversos temas, desde os patrimónios natural e cultural do país às questões fundamentais do domínio internacional”.