No episódio desta semana de "Renegades", podcast de Barack Obama e Bruce Springsteen no Spotify, o ex-presidente norte-americano revelou que gosta de cantar no banho. "Canto no chuveiro, canto fora dele. Não tenho vergonha nenhuma em cantar", sublinhou.

"As minhas filhas e a minha esposa costumam revirar os olhos", gracejou Obama, partilhando ainda uma playlist no serviço de streaming com as canções que mais ouve e canta no chuveiro.

A lista conta com temas de Bruce Springsteen, Patti Smith, Kendrick Lamar, Stevie Wonder, Elvis Presley ou Marvin Gaye.