Depois de uma cerimónia à distância em 2020, os MTV Europe Music Awards voltram juntar as estrelas da música e fãs. A entrega de prémios decorreu este domingo, dia 14 de novembro, em Budapeste, Hungria - o SAPO Mag foi o único meio português a acompanhar a gala apresentada por Saweetie.

Depois de desfilarem na red carpet que foi instalada a cerca de um quilómetro da principal arena da cidade, as estrelas juntaram-se, a partir das 21h00 (hora local), na László Papp Budapest Sports Arena. Este ano, a cerimónia tinha como mote "Music for ALL" ('música para todx') e o lema foi seguido à risca pelos artistas que pisaram o palco - nos últimos meses, várias associações, movimentos e o Parlamento Europeu têm condenado veemente a lei húngara sobre os direitos das pessoas LGBTIQ+.

Além dos vencedores e das atuações, a cerimónia foi marcada por discursos fortes contra as leis discriminatórias do país, que estabelecem que o casamento só é legal entre pessoas do mesmo sexo. "Mostrem a todos aqueles que querem negar os nossos direitos e a todos os que querem roubar a nossa liberdade que a comunidade é forte e determinada", frisou Radványi Viktória, ativista húngara e vencedora do MTV EMA Generation Change Award.

Olly Alexander, músico dos Years and Years e protagonista da série "It's a Si", da HBO, sublinhou a mensagem, defendendo que o amor não tem género.

Além dos discursos, a cerimónia ficou marcada pela estreia de Kim Petras no palco dos MTV EMAs. A artista fez história ao ser a primeira trans a atuar na gala de entrega de prémios.

De Ed Sheeran aos BTS

Apesar de não terem marcado presença na cerimónia, os BTS foram os grandes vencedores. O grupo coreano venceu quatro categorias Melhor Grupo, Melhor Pop, Melhor K-Pop e Maiores Fãs.

Já Justin Bieber, que também não viajou até Budapeste por 'prever' o desfecho da noite, foi o grande derrotado. O músico canadiano seguia na frente da corrida com oito nomeações e não conseguiu arrecadar nenhum dos prémios.

Ao contrário de Justin Bieber e dos BTS, Ed Sheeran marcou presença nos MTV EMAs. Além de brincar o público com duas atuações, o cantor britânico recebeu o galardão de Melhor Música, por "Bad Habits", e foi eleito o Melhor Artista.

O grupo coreano BTS venceu em quatro categorias dos EMA, os prémios europeus de música do canal de televisão MTV, hoje entregues em Budapeste e que distinguiram o músico Diogo Piçarra com o prémio “Best Portuguese Act”.

Os italianos Måneskin, que venceram este ano o Festival Eurovisão da Canção, foram uma das surpresas da noite ao receberam o prémio Melhor Rock. O grupo derrotou os Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e os The Killers, grupos que já contam com uma longa carreira.

Na cerimónia, a norte-americana Nicki Minaj conquistou o EMA de Melhor Hip-Hop e o colombiano Maluma o de Melhor Latino. Já britânico Yungblud foi galardoado com o prémio de Melhor Alternativo e o francês David Guetta recebeu a o prémio de Melhor Eletrónica.

Na cerimónia, o tema “Kiss me more” valeu a Doja Cat e SZA o prémio de Melhor Colaboração. O EMA de Melhor Vídeo foi atribuído a “Montero (Call me by your name)”, do norte-americano Lil Nas X.

A rapper norte-americana Saweetie, que apresentou a cerimónia de hoje, venceu a categoria Novo Artista.

O prémio Best Portuguese Act, uma das categorias regionais dos prémios e cujo vencedor foi votado pelo público português, foi entregue a Diogo Piçarra, que competia com Bárbara Tinoco, Nenny, Plutónio e Wet Bed Gang.

Da tranquilidade de Ed Sheeran à festa explosiva de Yungblud

créditos: Tristan Fewings/Getty Images for MTV

Ed Sheeran teve a missão de abrir a cerimónia dos MTV Europe Music Awards. Acompanhado por uma banda, o vencedor na categoria de Melhor Artista aqueceu o público com "Overpass Graffiti". Na atuação, o britânico surgiu rodeado por ecrãs gigantes com graffitis em neon.

Antes de subir a palco para receber os principal da noite, Ed Sheeran animou a arena com "Shivers".

A rapper Saweetie, que apresentou a cerimónia com humor (e vários outfits extravagantes), também foi uma das responsáveis por animar o público. A artista apareceu em palco a partir do teto, apresentando um medley de "Best Friend", "Tap In" e "OUT OUT" suspensa numa estrela gigante e brilhante.

Durante a noite, a rapper arrancou gargalhadas e surpreendeu ao aparecer acompanhada for uma equipa de seguranças disfarçada com os macacões vermelhos da série sul-coreana "Squid Game".

A super estrela latina Maluma também foi um dos protagonistas. Em palco, o músico apresentou o seu novo single, "Mama Tetema", e fez-se acompanhar pelo músico Rayvanny e uma equipa de dançarinos que recriaram uma grande festa num bar.

Depois da festa latina, o ritmo mudou, mas não abrandou. Cercados por um corredor de luzes, os Imagine Dragons e J.I.D apresentaram o single "Enemy" e aqueceram (ainda mais) a László Papp Budapest Sports Arena.

A festa continuou com os Måneskin, que venceram este ano o Festival Eurovisão da Canção. Para a sua estreia no palco dos MTV EMAs, os italianos apostaram numa atuação simples, mas cheia de garra e aproveitaram para divulgar mundialmente o seu mais recente single, "Mammamia".

Já Kim Petras, a primeira trans a atuar nos MTV EMAs, apostou num medley com "Coconuts" e "Hit It From The Back". No alinhamento seguiu-se Griff, com "One Night".

Logo depois foi a vez da norueguesa girl in red apresentar "Serotonin". A jovem estrela e MTV Push atuou dentro de uma pequena casa cinzenta instalada no palco, terminando a atuação junto do público.

Getty Images for MTV

Mas a atuação mais ovacionada e surpreendente da noite estava reservada para o final.Vencedor do EMA de Best Alternative, Yungblud partiu (literalmente) tudo. Com chamas, fogo de artifício e jogos de luzes, o músico apresentou a sua mais recente canção,"fleabag".

LISTA DE VENCEDORES:

Best Artist

Doja Cat

Ed Sheeran- VENCEDOR

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X The Weeknd

Best Pop

BTS- VENCEDORES

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Best Song

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits- VENCEDOR

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo – drivers license

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Best Video

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)- VENCEDOR

Normani ft. Cardi B - Wild Side

Taylor Swift – willow

Best Collaboration

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More- VENCEDORAS

Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)

Best New

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie- VENCEDORA

The Kid LAROI

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta- VENCEDOR

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Best Rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin- VENCEDORES

The Killers

Best Alternative

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

WILLOW

YUNGBLUD- VENCEDOR

Best Latin

Bad Bunny

Balvin

Maluma- VENCEDOR

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Best Hip Hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj- VENCEDORA

Best K-Pop

BTS- VENCEDORES

LISA Monsta X

NCT 127

ROSÉ TWICE

Best Group

BTS- VENCEDORES

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Best Push

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo- VENCEDORa

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI