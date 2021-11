No dia 19 de dezembro, as estrelas do mundo online saltam para o palco do Capitólio, em Lisboa. Com direção artística de Cifrão, a festa "Criadores de TikTok Show" vai contar com alguns dos maiores tiktokers nacionais.

"Juntámos quatro dos maiores tiktokers nacionais e criámos um conceito único para ti. Uma festa onde podes dançar as tuas músicas favoritas", explica a LUVIN' nas redes sociais.

Agendado para as 15h00, o evento vai contar com Constanza Ariza, Rafael Santos, Leonor Filipa e Rodrigo Alves. "Um espetáculo onde os fãs podem conhecer e interagir com os artistas fora do ecrã. Vamos dançar?", remata a LUVIN'.

Os bilhetes já se encontram à venda por 16 euros.