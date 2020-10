Depois de ter estado afastada do mundo da música, Nelly Furtado voltou para festejar com os seus 20 anos de carreira com os fãs. Esta sexta-feira, dia 23 de outubro, a artista editou "Whoa, Nelly - Digital Expanded Edition (20 Year Anniversary)", uma reedição do seu primeiro álbum.

"Whoa, Nelly" foi lançado a 24 de outubro de 2000. "20 anos! Como é que isto aconteceu? Estão tão animada. Obrigada por todo o amor durante estes anos", escreveu Nelly Furtado no Twitter.

Do disco fazem parte alguns dos maiores sucessos da lusodescendente, como "I'm Like a Bird", "Turn Off the Light", "On The Radio" e "Hey Man". O tema "Onde Estás" fecha o alinhamento do álbum.

"Whoa, Nelly - Digital Expanded Edition (20 Year Anniversary)" conta com uma versão acústica e outra remisturada de "I'm Like a Bird". No disco, a artista revela ainda uma versão completa de "Turn Off the Light", com Justin Timberlake.