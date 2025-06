Os atores Robert De Niro, Whoopi Goldberg e a produtora Jane Rosenthal declararam na quinta-feira a sua admiração por Portugal, numa conferência de imprensa em Nova Iorque onde admitiram querer regressar ao país que acolherá novamente o Festival Tribeca.

Em declaração à Lusa, Whoopi Goldberg enalteceu a multiculturalidade que encontrou nas ruas de Lisboa, onde avaliou haver "uma segurança que não existe em muitos lugares".

"Gostei de ver todas as pessoas, porque não eram só brancos. (…) Havia todos os tipos de pessoas. Adorei isso e recomendo que as pessoas vão, porque é maravilhoso", afirmou, embora sem confirmar se estará em Portugal para mais uma edição do Festival Tribeca Lisboa.

"As pessoas nos EUA não sabem muito sobre Lisboa, mas sabem que há uma segurança lá que não existe em muitos lugares. Estou muito animada com isso", acrescentou a atriz e comediante, em Nova Iorque, onde foram apresentadas as novidades da segunda edição do Tribeca Lisboa.

Whoopi Goldberg durante a "Tribeca Lisboa Reception" durante o Festival Tribeca em Nova Iorque a 5 de junho de 2025

Os elogios a Portugal foram igualmente proferidos por Robert De Niro, que recordou a sua "fantástica" passagem por Lisboa em outubro passado, aquando da primeira edição do Festival.

"Aquela zona industrial (...), o Beato, foi fantástica. O que mais poderia dizer? Diverti-me muito. Estou ansioso por voltar e falar sobre a nossa relação com todos em Lisboa, em Portugal", afirmou o veterano do cinema norte-americano numa conversa com o presidente executivo (CEO) do Grupo Impresa, Francisco Pedro Balsemão.

Já a produtora Jane Rosenthal, que, juntamente com De Niro, fundou o Festival Tribeca em Nova Iorque, não poupou nos louvores à hospitalidade portuguesa e aos artistas que encontrou em Lisboa, nos quais reconheceu um "real interesse" na programação.

"Tudo isso trouxe-nos de volta às origens do festival de cinema, mas de uma forma alegre, uma forma de intercâmbio cultural, diplomacia cultural, uma forma de falar sobre todos os nossos pontos em comum", afirmou a norte-americana.

"Foi realmente impressionante, porque todos foram muito acolhedores, mas ainda há necessidade de alguns tipos de programas e mentorias que fazemos. Estamos realmente orgulhosos por poder voltar", reforçou.

Jane Rosenthal refletiu ainda sobre a necessidade de proteger a liberdade de expressão, advogando que "cabe a todos nós continuar a falar".

"É um direito dos artistas, jornalistas e educadores poderem fazer o que fazem. Só seremos mais fortes se formos mais educados. E os artistas, as histórias de artistas podem, por vezes, ir além do que os políticos dizem", afirmou.

José Condessa na "Tribeca Lisboa Reception" durante o Festival Tribeca a 5 de junho de 2025

No evento em Nova Iorque foi anunciado que as atrizes Kim Cattrall e Meg Ryan e o ator Giancarlo Esposito vão estar no festival Tribeca Lisboa, marcado de 30 outubro a 01 de novembro no Hub Criativo do Beato.

De acordo com a organização, além do Hub Criativo do Beato, o festival vai estender-se ao Teatro Ibérico e à Igreja do Convento do Beato, "reforçando o ambiente cinematográfico".

No Tribeca Lisboa também vai ser exibido o filme "Honeyjoon", da realizadora norte-americana Lilian T. Mehrel e da produtora portuguesa Wonder Maria Filmes.

Com estreia mundial prevista para esta semana no Tribeca Festival em Nova Iorque, "Honeyjoon" é a primeira longa-metragem de Lilian T. Mehrel e foi integralmente rodada na ilha de São Miguel, nos Açores, contando no elenco com Ayden Mayeri, Amira Casar e José Condessa, entre outros.

Em março passado, o grupo Impresa, parceiro do festival Tribeca Lisboa, anunciou as datas da segunda edição - crescendo para três dias -, com a promessa de "espaços melhorados, exibições aprimoradas e uma atmosfera ainda mais acolhedora".

Em declarações na quinta-feira à Lusa, Francisco Pedro Balsemão indicou que a parceria com o Tribeca "foi sempre uma visão a longo prazo" e que a sua continuação se deve ao "sucesso" da primeira edição.

"Isto não é só um festival, é uma forma de nós conseguirmos criar mais conteúdos, de estarmos a abrir horizontes, estarmos mais próximos também daquilo que é uma visão internacional dos conteúdos audiovisuais", explicou o CEO sobre a estratégia do Grupo Impresa para esta parceria.

O Festival Tribeca foi fundado em Nova Iorque em 2001 como ponto de encontro do cinema independente e de novos talentos, mas foi-se transformando num evento de 'storytelling', focado na partilha de histórias em diferentes formatos.

Em 2024, o festival aconteceu pela primeira vez na Europa, tendo a organização escolhido Lisboa, numa estratégia de expansão do projeto, numa parceria com a estação de televisão SIC, a plataforma de 'streaming' OPTO - ambas do grupo Impresa -, e da câmara municipal de Lisboa.