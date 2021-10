Sósias de Isabel II, Kim Kardashian, Elton John, Madonna, Brad Pitt, Lady Gaga, Billie Eilish e Daniel Craig são alguns dos convidados da festa que inspira o novo videoclip dos Duran Duran, realizado por Alison Jackson.

O encontro no Castelo Belvoir, em Leicestershire, no Reino Unido, ilustra "Anniversary", um dos novos singles dos britânicos, que abre caminho para o seu 15.º álbum de originais.

"Future Past", o novo longa-duração, é editado esta sexta-feira, 22 de outubro, e também foi antecedido pelos temas "Invisible", "More Joy!" (com as japonesas CHAI!), "Tonight United" e o mais recente "Give It All Up" (com a sueca Tove Lo). Produzido por Erol Alkan e Giorgio Moroder, o disco conta com a guitarra de Graham Coxon (dos Blur) em várias canções.

"Anniversary" alude ao 40.º aniversário da banda, explica John Taylor em comunicado. "Esta é uma canção especial para nós. Obviamente, estávamos cientes do nosso 40.º aniversário de fazer música juntos, mas queríamos que o significado da canção fosse inclusivo para todas as comemorações. Depois de tocar e trabalhar juntos por tanto tempo, apreciamos muito o que ‘estar juntos’ e ‘ficar juntos’ podem significar. (...). Também foi divertido construir uma faixa com referências a êxitos anteriores dos Duran Duran, como pequenos easter eggs para os fãs", conta o baixista.