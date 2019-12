Márcia estreia-se a 6 de dezembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com um concerto em nome próprio. Antes do espetáculo, esta terça-feira, dia 3 de dezembro, a cantora vai estar em direto no SAPO.

O SAPO Mag desafiou também a cantora a criar uma playlist com as canções que tem ouvido nas últimas semanas.

James Blake, Billie Eilish, Rosalía, Dino d' Santiago, Caetano Veloso, Sara Tavares, Rio Grande, Branko e Aldous Harding são alguns dos artistas em destaque na lista de canções de Márcia.