Na época, várias empresas que anunciam os seus serviços no Facebook suspenderam temporariamente os contratos publicitários nas plataformas da rede social.

Os ativistas acusam o Facebook de desempenhar um papel na "incitação à violência, na divulgação do racismo e do ódio, e de contribuir com a desinformação sobre o processo eleitoral" nos Estados Unidos, que irá eleger o seu novo presidente em novembro, explicou a ADL em comunicado.

"Não posso ficar calada enquanto estas plataformas continuam a permitir a propagação do ódio, a propaganda e a desinformação", escreveu Kim Kardashian no Twitter e no Instagram.

Esposa do rapper Kanye West é uma das personalidades mais populares do mundo no Instagram, com 188 milhões de seguidores, Kim Kardashian também irá desativar a sua página no Facebook.

No início de julho, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, reuniu-se com os representantes do movimento, que exigiram que o gigante das redes sociais adotasse dez medidas imediatas.

Zuckerberg, porém, só aceitou uma: a indicação de um líder com experiência na defesa dos direitos civis.

Com isso, os ativistas, que pedem ao Facebook mais recursos para a luta contra o conteúdo de ódio e no combate à desinformação eleitoral, decidiram manter os protestos e continuam a incentivar os utilizadores, empresas, celebridades e pessoas influentes a boicotarem as redes sociais.

Em agosto, o Facebook anunciou ter eliminado cerca de 790 contas vinculadas ao movimento QAnon, uma teoria de conspiração a favor do presidente Donald Trump.

No início de setembro, a plataforma também anunciou o endurecimento de suas normas sobre propaganda política.