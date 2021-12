Tal como em 2020, em 2021, o mundo da música enfrentou novos desafios devido à pandemia da CODIV-19. Apesar de todas as dificuldades no setor, os artistas não deixaram de preencher os nossos dias com novas canções.

Para fechar o ano, a equipa do SAPO Mag escolheu 21 das melhores canções portuguesas que ouvimos em 2021. Da playlist, que se encontra disponível no Spotify, fazem parte temas de Billie Eilish, Olivia Rodrigo, C. Tangana, Duran Duran, Garbage, MARINA, GusGus, Lil Nas X ou Adele.

A equipa do SAPO Mag escolheu ainda 21 das melhores canções portuguesas que ouvimos em 2020 - veja aqui.

Lista SAPO Mag: 21 das melhores canções internacionais que ouvimos em 2021

Billie Eilish - Happier Than Ever

Olivia Rodrigo - traitor

C. Tangana - Nunca Estoy

Celeste - Some Goodbyes Come With Hellos

FINNEAS - Love is Pain

Shawn Mendes - It'll Be Okay

Lil Nas X - INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Adele - To Be Loved

YUNGBLUD - fleabag

Justin Bieber - Lonely (with benny blanco)

Poppy - Flux

audiobooks - LaLaLa It's The Good Life

Duran Duran - BEAUTIFUL LIES

Garbage - Anonymous XXX

The Joy Formidable - Sevier

The Goon Sax - In the Stone

For Those I Love - Birthday / The Pain

Real Lies - Since I - Edit

GusGus - Simple Tuesday

Not Waving - Hold On

MARINA - I Love You But I Love Me More