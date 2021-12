Tal como em 2020, em 2021, o mundo da música enfrentou novos desafios devido à pandemia da CODIV-19. Apesar de todas as dificuldades no setor, os artistas não deixaram de preencher os nossos dias com novas canções.

Para fechar o ano, a equipa do SAPO Mag escolheu 21 das melhores canções portuguesas que ouvimos em 2020. Da playlist, que se encontra disponível no Spotify, fazem parte temas de Gisela João, Callaz, Joana Espadinha, Jorge Benvinda, Maria Reis, Oma Nata, Paraguaii, PZ, Rita Vian ou dos Sean Riley & The Slowriders

A playlist tem também temas de Bárbara Bandeira & Carminho, Guga, Carolina Deslandes, Teresinha Landeiro, Nena, António Zambujo, Ana Bacalhau, Sara Correia e Diogo Piçarra & Bispo.

Lista SAPO Mag: 21 das melhores canções portuguesas que ouvimos em 2021

Gisela João - Não Fico Para Dormir

Callaz - Atonal Heavy Metal Song

Joana Espadinha - Dar Resposta

Jorge Benvinda - Dejavú

Maria Reis - Balúrdio

Mira Quebec - Trust Issues

Oma Nata - Confusing to Her Feelings

Paraguaii - Phisique

PZ - Daqui para Fora

Rita Vian - HPA

Sean Riley & The Slowriders - Hide

Bárbara Bandeira - Onde Vais (feat. Carminho)

Guga - Amor Antigo

Ana Moura - Andorinhas

Carolina Deslandes - Eco - A COLORS SHOW

Nena - Do Meu ao Teu Correio

Teresinha Landeiro - Amanhã

António Zambujo - Lote B

Ana Bacalhau - Sou Como Sou

Sara Correia - Sou A Casa

Diogo Piçarra & Bispo - Monarquia