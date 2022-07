O regresso do MEO Sudoeste começa já no próximo sábado, com a abertura do campismo. O arranque do festival acontece no Palco Super Bock, que promete aquecer as quatro noites que antecedem a abertura do recinto da Herdade da Casa Branca, na Zamubjeira do Mar.

De 30 de julho a 1 de agosto, a 'Kareturia' no MEO Sudoeste promete três noites temáticas: a Afrofunk Night, com Marlon Branco + Bandicut e VmBeatz; a Ravers Night,, com BttZ e André Gaspar; e ainda uma Techo Addicts Night, com a presença de Padre Guilherme, Anastasiya e Mark Silver.

Já no dia 2 de agosto, o Palco Super Bock recebe a Receção ao Campista by Mega Hits. Nelson Cunha e Conguito, da rádio Mega Hits, Dirty Sound Boys e DJ Xixocas (vencedor do DJ Contest do #OneStep4MusicFest 2021/22), prometem animar os festivaleiros.

CARTAZ COMPLETO

Palco Super Bock (Campismo) - 30 de julho a 2 de agosto

KARETURIA no MSW:

30 de julho – Afrofunk Night: Marlon Branco + Bandicut, VmBeatz

31 de julho – Ravers Night: BttZ, André Gaspar

1 de agosto – Tecno Addicts Night: Padre Guilherme, Anastasiya, Mark Silver

Receção ao Campista by Mega Hits:

2 de agosto – Nelson Cunha, Dirty Sound Boys, Conguito, DJ Xicocas

3 de agosto

Palco MEO: Lewis Capaldi, Pedro Sampaio, Morat, ProfJam

Palco MOCHELAND: Chico da Tina, M3dusa, DJ Oder, Stckman

Palco LG by Mega Hits: Kappa Jotta, Domingues, Ana Lua Caiano (vencedora #OneStep4MusicFest), Eurico

Palco EDP: Criadores de TIK TOK Show com Melanie Vicente, Núria Serrote, Tatiana Oliveira e Joana Fagulha

4 de agosto

Palco MEO: Major Lazer, Timmy Trumpet, Morad, Jovem Dionísio

Palco MOCHELAND: xtinto, Laura, Pierce e VIL

Palco LG by Mega Hits: Tay, Rafaell Dior, Beatriz Rosário, PTA Slowmo (finalista #OneStep4MusicFest)

Palco EDP: Criadores de TIK TOK Show

5 de agosto

Palco MEO: Steve Aoki, Masego, Calema, Deejay Telio, Melim

Palco MOCHELAND: Joint One & Yung Juse, Zinko, DJ Xandy e DJ Barata

Palco LG by Mega Hits: Soraia Ramos, Jão, Estraca

Palco EDP: Criadores de TIK TOK Show

6 de agosto

Palco MEO: Rex Orange County, CKay, Shouse, Bispo

Palco MOCHELAND: 9 Miller, Chá de Funk, Liam Cole e Maurice West

Palco LG by Mega Hits: Ivandro, SippinPurpp, Aragão, Os Intencionais

Palco EDP: Criadores de TIK TOK Show com Melanie Vicente, Núria Serrote, Tatiana Oliveira e Joana Fagulha