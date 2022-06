“Amor Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino” conta com cenografia d'Os Espacialistas, a partir de uma ideia original da sexóloga Marta Crawford, criadora do Museu Pedagógico do Sexo, com o apoio do Município de Oeiras.

A exposição, que tem curadoria de Marta Crawford e Fabrícia Valente, vai contar com obras de Alice Geirinhas, Álvaro Leite Siza, Ana Mendieta, Ana Rito, Annette Messager, Clara Menéres, Ernesto de Sousa, Fátima Mendonça, Fernanda Fragateiro, Inês Norton, Isabel Baraona e Jamie McCartney.

Janine Antoni, Julia Pietri, Laure Prouvost, Louise Bourgeois, Lourdes Castro, Maria Beatriz, Maria Souto de Moura, Marta María Pérez, Polly Nor, Sara Maia, Sophia Wallace, Sue Williams, Susana Mendes da Silva e Teresa Crawford Cabral são outros dos artistas representados na mostra.

Serão também apresentadas obras inéditas de Ana Pérez-Quiroga, Ana Rocha de Sousa, Error-43 e da perfumista Cláudia Camacho, segundo um comunicado da organização.

“Por se tratar de uma exposição em que o diálogo com a arte e a ciência tem um papel fundamental, foram criadas várias instalações interativas de caráter lúdico-pedagógico referentes ao funcionamento do cérebro e aos seus sentidos”, bem como outros conteúdos audiovisuais de autores como Lori Malépart-Traversy, Rachel E. Gross, Rankin & Trisha Ward, Daphné Leblond & Lisa Billuart Monet e Erika Lust, indica a organização.

Patente ao público até 30 de dezembro, no Palácio dos Anjos, em Algés, a mostra convida a refletir sobre a sexualidade feminina e apresentará o 'happening operático' “Volúpia”, uma obra em torno do prazer feminino, com voz de Catarina Molder e música de Sara Ross.

No sábado e no domingo, as curadoras e a artista Sophia Wallace vão promover visitas orientadas à exposição.

Em foco nesta mostra sobre o tema do prazer sexual feminino, estarão também os temas do consentimento e o não consentimento, violência sexual sobre as mulheres, a resposta sexual feminina, entre outros conceitos ligados à vivência da sexualidade.

A exposição vai contar ainda com um programa cultural diversificado e dirigido a diferentes públicos-alvo, incluindo crianças, aos fins de tarde, com momentos de performance e entretenimento, assim como oficinas artísticas e pedagógicas, conversas sobre a sexualidade feminina e a sua representação artística.

Estão também previstos dias específicos dedicados às famílias, com atividades para encorajar a reflexão e o diálogo sobre a sexualidade, entre outras iniciativas.

Marta Crawford é psicoterapeuta, terapeuta sexual e familiar, e apresentou vários programas televisivos sobre temáticas da sexualidade, como o “AB Sexo” (2005) e o “Aqui Há Sexo” (2009).

É autora dos livros “Sexo sem Tabus” (2006), “Viver o Sexo com Prazer – Guia da Sexualidade Feminina” (2008) e “Diário Sexual e Conjugal de um Casal” (2011).