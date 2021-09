Carolina Deslandes é a mais recente convidada de "Colors", plataforma internacional de música dedicada a dar a conhecer artistas de todo o mundo. No vídeo revelado esta quinta-feira, dia 16 de setembro, a cantora apresenta o seu novo single, "Eco".

"O Eco é a resposta do Grito. E é por isso que lhe dei este nome. Porque esta canção nasce de um dos mais bonitos poemas e canções da música portuguesa - o 'Grito', da Amália [Rodrigues]. Desse refrão construí um hino sobre tudo o que me inquieta. É isto. É nosso, é parte da cultura e da história do nosso país trazida para o futuro", explicou a artista na sua conta no Instagram.

O single conta com produção de Agir, guitarra de Diogo Clemente e guitarra portuguesa de Ângelo Freire

"Obrigada Amália. Por toda a inspiração, obra e exemplo. E obrigada Colors. Sonhei tanto com isto. Porra", rematou.

Veja o vídeo: