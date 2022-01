A edição de 2022 do ID No Limits apresentou esta quarta-feira, dia 12 de janeiro, a distribuição dos artistas pelos respetivos dias (24, 25 e 26 de fevereiro), no Centro Congressos do Estoril, em Cascais. A programação arranca todos os dias às 21h30 e termina sempre às quatro da manhã.

No dia 24 de fevereiro, o evento recebe Jarreau Vandal, Mr Carmack e Nenny, bem como a presença de Mynda Guevara, Lex Amor e Rita Vian, David Bruno, Evaya e Stckman. Fumaxa, YuriNR5, L-Ali e Chunga Daddy completam a programação do primeiro dia.

Para 25 de fevereiro, são aguardadas as presenças de Rejjie Snow, T-Rex, Pedro Mafama, Mike El Nite (dj set), Greentea Peng, Regula e Tristany. Flaca, Danykas DJ, Soluna, DJ Dadda, Lon3r Johny, Sippinpurpp e Xtinto também vão subir a palco no segundo dia do festuval.

No último dia (26), o ID No Limits apresenta Major League DJz, Branko, Shygirl, Moses Boyd, Poppy Ajudha, cktrl, Yakuza, Whosputo, Mazarin, Pedro da Linha, Dj Adamm, Jamz Supernova e Bandicut.

"Os vários palcos do ID No Limits preparam-se para receber a música contemporânea e tendências que refletem o buzz digital e a vibração do público, com artistas de vários quadrantes musicais e geográficos (África do Sul, Estados Unidos da América, Reino Unido, Argentina, Holanda), constituindo assim o ponto de partida para uma edição absolutamente inédita de 3 dias de cartaz em fevereiro de 2022", frisa a organização.

Em comunicado, a promotora lembra ainda que o festival "apresentou o cartaz para a edição de 2020, no entanto devido à pandemia da COVID-19 o festival foi adiado várias vezes e o cartaz foi sofrendo alterações em função da disponibilidade dos artistas para as novas datas que o festival foi tendo, pelo facto pedimos desculpas por algum inconveniente causado".

Bilhetes:

Passe até 31/1 - 55€

Passe até 23/2 - 60€

Passe 24 e 25/2 - 65€

Diário – 40€