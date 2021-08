As atuações do Quinteto de Beatriz Nunes, de Maria João e a de Salvador Sobral são às 21h30 e não às 21h00 como anunciado inicialmente. Os espetáculos decorrem no palco instalado na Praça Pedro Nunes, em Alcácer do Sal.

O Barradas-Toscano-Pereira Trio atua no domingo, dia 15 de agosto, às 21h00 e não às 20h00 como antes anunciado, também no palco Rio Sado.

Neste mesmo dia, em que encerra o festival o projeto Jazz nas Filarmónicas, com elementos das Filarmónicas locais “Calceteira” e “Pazôa” e José Soares Trio, passa para as 22h30 no palco Rio Sado, e não às 21h30, como inicialmente agendado.