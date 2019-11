Os Xutos & Pontapés, que deram o primeiro concerto a 13 de janeiro de 1979 em Lisboa, têm andado atualmente a fazer uma digressão acústica - a "XL Tour – 40 Anos" - que passará esta semana pela capital, com dupla atuação na sexta-feira e no sábado no grande auditório da Culturgest.

A edição da compilação acontece ainda numa altura em que acaba de sair o primeiro volume da biografia do grupo, intitulada "À Minha Maneira", escrita pela jornalista Ana Ventura a partir de histórias contadas pelos músicos.

O livro começou a ser preparado em 2010 e partiu de uma ideia do guitarrista Zé Pedro, que morreu em 2017.

O primeiro volume de "À Minha Maneira" conta a história da banda entre 1979 e 1999. O espaço temporal vertido no segundo volume "está em aberto, mas será pelo menos até 2020".

Este mês sairá também uma nova biografia ilustrada dedicada a Zé Pedro, de André Rito e Pedro Lourenço.