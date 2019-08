Como já tem sido habitual, Barack e Michelle Obama gostaram de partilhar com o mundo as canções que vão ouvindo. Este sábado, dia 24 de agosto, o casal partilhou a sua playlist de verão, composta por 44 canções.

A lista abre com "Too Good", de Drake e Rihanna. A playlist do casal Obama conta ainda com temas de SZA, Shawn Mendes, Camila Cabello, Lil Nas X e Lizzo.

Veja a lista completa: