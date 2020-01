Miguel Angelo vai estar em direto no SAPO esta quinta-feira, dia 9 de novembro, para apresentar o seu novo disco. A conversa poderá ser acompanhada a partir das 15h00 na Homepage do SAPO, no Facebook e aqui no SAPO Mag.

O SAPO Mag desafiou também o cantor a criar uma playlist com as canções que tem ouvido nas últimas semanas.

O cantor editou em novembro “Nova(pop)”, álbum criado em colaboração com quatro “nomes da nova pop portuguesa” (Chinaskee, D’Alva, Filipe Sambado e Surma), e que serve para assinalar os 35 anos de carreira do vocalista dos Delfins.