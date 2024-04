Para celebrar os 40 anos de carreira dos Delfins, dez artistas emergentes juntaram-se para um disco de homenagem à banda. "A Nossa Vez" chegou esta sexta-feira, dia 5 de abril, um dia antes do grupo atuar na MEO Arena, em Lisboa.

Capital da Bulgária, João Maia Ferreira (até agora conhecido como Benji Price), Xtinto, D’Alva, Beatriz Rosário, Domingues, André Amaro, Curt Davis, Gui Aly e Duque Província participam no álbum e recriam temas como "Nasce Selvagem", "Saber Amar", "A Baía de Cascais", "Sou como um Rio" ou "1 Lugar ao Sol".

O primeiro avanço do álbum chegou com "Nasce Selvagem", na voz de Capital da Bulgária. "Descobrir as canções dos Delfins foi tipo: 'ai, esta canção é deles?' Confesso que entrei bastante ignorante neste desafio e, à medida que fui ouvindo, fui pensando: 'ah, eu já ouvi isto em qualquer lado'", conta a artista ao SAPO Mag.

"A 'Nasce Selvagem' foi uma dessas, nem sabia que era deles. Já tinha ouvido bastante, aquela melodia é super reconhecível, mas não sabia que era deles. Foi a que mais gostei e acabei por escolher essa", acrescenta a cantora, confessando que ficou com "um bocado de medo" quando descobriu que "os Delfins são a banda com o álbum mais vendido em Portugal".

Os D'Alva também aceitaram o desafio e, no álbum, dão voz à nova versão de "Num sonho teu". "O termo redescobrir é de facto relevante porque estamos a falar de canções que já faziam parte da nossa vida - no meu caso em particular, deste a década de 90 que, na minha família, toda a gente conhece a música dos Delfins. Felizmente nós, os D'Alva, já tínhamos colaborado com o Miguel Ângelo", conta Alex D'Alva Teixeira ao SAPO.

"Foi descobrir e reimaginar uma canção que já conhecíamos e tentar imaginar como essa canção seria criada se fosse feito por nós, no aqui e agora, em 2024", explica. "O que surpreende na carreira de uma banda é o facto de se respeitarem uns aos outros e estarem juntos há 40 anos. O que surpreende é que, passados 40 anos, ainda têm vontade de estarem juntos", frisa o artista.

Alinhamento:

1.André Amaro - A cor azul

2.Beatriz Rosário - Sou como um rio

3.Capital da Bulgária - Nasce selvagem

4.Curt Davis - Não vou ficar

5.D'Alva - Num sonho teu

6.Domingues - 1 lugar ao sol

7.Duque Província – Aquele inverno

8.Gui Aly - Ao passar um navio

9.João Maia Ferreira - Saber amar

10.Xtinto - Baía de Cascais