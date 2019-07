O brasileiro Anderson Vieira tem conquistado seguidores com as suas análises às carreiras das estrelas da música. Esta semana, o youtuber partilhou um vídeo onde recorda alguns temas de sucesso que são versões de outros singles.

"No mundo da música é bastante comum artistas fazerem versões ou novas gravações de outros, alguns no entanto fazem tanto sucesso que a versão original acaba por ficar em segundo plano. No vlog de hoje, listamos alguns covers que se tornaram grandes hits e que a maioria do público mal conhece quem gravou primeiro", explica Anderson Vieira no resumo do vídeo.

O vídeo abre com "Don't Cha", um dos grades sucessos das Pussycat Dolls, que foi gravado pela primeira vez por Tori Alamaze. O youtuber lembra ainda que "Torn", um dos sucessos dos anos 1990, não é um original de Natalie Imbruglia - o tema original é um original dos norte-americanos Ednaswap.

Anderson Vieira conta ainda que "Girls Just Want to Have Fun" não é um original de Cyndi Lauper, mas sim de Robert Hazard.

No vídeo, no youtuber brasileiro apresenta outros casos.

Veja o vídeo: