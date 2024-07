"É com o coração partido que confirmo a morte da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o cancro depois de muitos anos a lutar contra a doença", disse a assorar de imprensa de Shannen Doherty, Leslie Sloane, numa nota enviada à revista.

"A dedicada filha, irmã, tia e amiga estava acompanhada pelos seus entes queridos e também pelo seu cão, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possa enfrentar o luto em paz", acrescentou Sloane.

Nascida em Memphis, Tennessee, Doherty mudou-se para Los Angeles com a sua família aos 7 anos de idade e pouco depois tornou-se atriz.

Ainda em criança trabalhou em séries televisivas e em adolescente fez filmes como "Girls Just Want to Have Fun" (1985).

Brandon (Jason Priestley) e Brenda Walsh (Shannen Doherty) A atriz com Jason Priestley, ator que interpretou Brandon em "Beverly Hills 90210"

Doherty alcançou a fama no início da década de 1990 através de "Beverly Hills 90210". A atriz interpretou uma das protagonistas, a adolescente Brenda Walsh, que se muda com os pais e o irmão (Brandon, vivido pelo ator Jason Priestley), do Minnesota para a luxuosa Beverly Hills.

A série da FOX, muito popular e exibida em Portugal pela RTP, chamou a atenção de milhares de telespectadores, principalmente por causa da rivalidade no colégio de West Beverly Hills entre Brenda e Kelly, interpretada por Jennie Garth, para conquistar Dylan. O galã era encarnado por Luke Perry, falecido em 2019.

No auge da sua popularidade, "Beverly Hills 90210" tornou-se um fenómeno cultural, conhecida por abordar temas como racismo, abuso de drogas e sexualidade.

Doherty deixou a série na quarta temporada, no centro de boatos de conflitos com o elenco, mas voltou a interpretar Brenda em 2008 e 2019.

A atriz também se destacou pelo seu papel na série "As Feiticeiras", na qual encarnou a mais velha de três irmãs que descobrem ter poderes sobrenaturais, em em alguns filmes.

Juntamente com a fama veio o escrutínio da comunicação social e relatos de impulsividade e alcoolismo. Shannen Doherty era casada desde 2011 com o fotógrafo Kurt Iswarienko.