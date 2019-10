No ano passado, os Dead Combo lançaram "Odeon Hotel", sexto álbum de originais assinado pelo baixista Pedro Gonçalves e pelo guitarrista Tó Trips, gravado em Lisboa ao longo de um ano, com produção do músico norte-americano Alain Johannes.

O álbum tem 13 músicas, entre as quais "Deus me dê grana", e na gravação entraram ainda os músicos Alexandre Frazão (bateria), Bruno Silva (viola d’arco), Mick Trovoada (percussão) e João Cabrita (sopros).

A eles juntaram-se ainda o músico norte-americano Mark Lanegan, a interpretar o poema "I know, I alone", de Fernando Pessoa, e o produtor e multi-instrumentista Alain Johannes.

Os Dead Combo surgiram em 2003, com Pedro Gonçalves e Tó Trips a criarem composições instrumentais marcadas pelo rock, pelos blues, pela tradição da música portuguesa e com influências que se estendem a África e à América Latina.

Já editaram álbuns como "Dead Combo - Quando a alma não é pequena", "Lusitânia Playboys", "Lisboa mulata" e "Dead Combo e as cordas da má fama".