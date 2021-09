"Deixem o Pimba em Paz", de Bruno Nogueira e de Manuela Azevedo, dos Clã, regressa no dia 30 de novembro ao Porto, com um espetáculo no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e preços que variam entre os 15 euros e os 25 euros.

Caso vá aos concertos e queria aquecer a voz ou apenas fazer a festa em casa, pode ouvir todas as canções apresentadas em "Deixem o Pimba em Paz" no Spotify.

O projeto de Bruno Nogueira e de Manuela Azevedo, dos Clã, propõe-se a "dar outra vida" às canções "pimba". Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais também fazem parte de Deixem o Pimba em Paz.

No espetáculo, humorista e os músicos "fizeram arranjos de jazz e pop onde eles eram pouco prováveis". "Na Minha Cama Com Ela", "Comunhão de Bens", "Porque Não Tem Talo o Nabo", "Garagem da Vizinha", "24 Rosas", "Não És Homem para Mim" e a "Cabritinha" são alguns dos temas que fazem parte do alinhamento.