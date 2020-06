Bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais voltaram esta segunda-feira, dia 1 de junho, aos palcos com o projeto Deixem o Pimba em Paz. O espetáculo, um dos primeiros depois do encerramento das salas devido à pandemia da COVID-19, decorreu no Campo Pequeno, em Lisboa.

Esta terça-feira, dia 2, o Deixem o Pimba em Paz voltou a animar o público na sala lisboeta. Salvador Sobral foi um dos convidados dos dois espetáculos e o momento da sua atuação soma várias partilhas nas redes sociais.