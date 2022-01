A monarquia muçulmana tem organizado grandes eventos desportivos e diversos festivais, aprovados por grande parte da população mas criticados pelos mais conservadores.

Vídeos de três dançarinas de samba nas ruas de Jazan, capital da região costeira com o mesmo nome, localizada no sudoeste da Arábia Saudita, tornaram-se virais nas redes sociais esta semana.

As imagens mostram mulheres vestidas com o icónico traje de plumas coloridas. Com as pernas e a barriga à mostra, as bailarinas estavam, porém, mais cobertas do que as das escolas de samba de um carnaval do Rio de Janeiro.

Veja um dos vídeos abaixo:

A rede de televisão pública El Ejbariya transmitiu as imagens criticando os corpos das jovens dançarinas.

"Esses programas procuram entreter e não atacar os bons costumes ou fomentar comportamentos contrários à religião e à moral da sociedade", disse um morador de Jazan entrevistado pela rede.

Por outro lado, outros utilizadores das redes sociais manifestaram a sua indignação e pediram às autoridades para tomar medidas enérgicas contra este tipo de atividades lúdicas, enquanto outros afirmavam que essa polémica é exagerada.

Devido à comoção dos conservadores, o príncipe de Jazan ordenou, na sexta-feira, a abertura de uma investigação e que sejam tomadas "as medidas necessárias para evitar qualquer forma de abuso", sem especificar quais.