Demi Lovato lançou esta sexta-feira, dia 26 de março, uma nova canção, intitulada “Dancing With The Devil”. O single fará parte do novo novo álbum da cantora norte-americana, “Dancing with the Devil… The Art of Starting Over”.

"Este álbum muito aguardado servirá como acompanhamento da série documental 'Demi Lovato: Dancing with the Devil', que vai estreou no YouTube na terça-feira, dia 23 de março, e termina no dia 6 de abril. No documentário e no álbum, Demi partilha pela primeira vez a história da sua overdose quase fatal em 2018. A cantora mostrar-nos como é a sua vida hoje em dia e o caminho que atravessou para a cura", resume a Universal Music em comunicado.

Segundo a editora, o disco é "profundamente pessoal". "Dancing with the Devil… The Art of Starting Over" foi produzido por Demi Lovato e pelo seu agente, Scooter Braun.