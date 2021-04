"Dancing With the Devil... The Art of Starting Over" é o mais recente álbum de Demi Lovato e chegou aos serviços de streaming de música na passada sexta-feira, dia 2 de abril. Além do lançamento do disco, a artista revelou o videoclip do single principal.

Publicado no Youtube, o vídeo de "Dancing With the Devil" foi visto mais de nove milhões de vezes em menos de quatro dias. No videoclip, a Demi Lovato recria noite em que sofreu overdose, em 2018.

O vídeo conta ainda com uma mensagem de alerta, devido às imagens susceptíveis ferir a sensibilidade dos espectadores.

Veja o vídeo: